Українці в Польщі скаржаться на припинення дитячих виплат: у ZUS пояснили причини

Українські біженці в Польщі масово мають проблеми із дитячими виплатами після виїзду з країни. У ZUS пояснили причини та порадили українцям, як відновити допомогу.

Польські Управління соціального страхування (ZUS) почали частіше скасовувати українцям допомогу по догляду за дитиною. Річ у тому, що українці при перетині кордону ігнорують необхідні формальності. На що звернути увагу – читайте далі.

Цікаво Навчання за кордоном: що пропонують українським школярам в різних країнах Європи

Скарги до польського омбудсмена

Бюро польського омбудсмена Павела Жебровського отримує численні скарги від українців, які не отримали очікувану допомогу на дитину (500+). Таких звернень зараз значно побільшало, обурені українці буквально "‎завалили" Жебровського зверненнями.

У ZUS пояснили, що втрата виплат пов'язана із виїздом біженців за межі Польщі – щойно людина перетинає кордон, соціальна допомога по догляду за дитиною одразу припиняється.

Якщо особа повертається до Польщі протягом 30 днів і дата цього повернення фіксується в реєстрі, який веде Прикордонна служба, то виплата допомоги по догляду за дитиною відновлюється з компенсацією,

– наголошують у ZUS.

Для того, щоб виплати відновилися, особа повинна під час перетину кордону пред'явити прикордонникам документ –– на смартфоні, навіть якщо виїжджала з Польщі на один день.

Якщо вчасно не повідомити прикордонників про статус тимчасового захисту в Польщі, вони не оновлять дані у своєму реєстрі, і тоді право на пільги буде автоматично втрачене через 30 днів з дати виїзду.

Українці, які цього не зробили, все ж можуть відновити статус PESEL UKR, який і передбачає виплату допомоги. Потрібно написати електронного листа на адресу конкретної прикордонної застави, яка оформила в'їзд до Польщі. Потім треба повідомити про це в ZUS. Коли прикордонники оновлять дані у своєму реєстрі, то і ZUS відновить виплату допомоги і нарахує компенсацію.

Польща збільшує розмір допомоги на дитину до 800 злотих

Покрокова інструкція про відновлення PESEL UKR та виплат у Польщі – за

Уряд Польщі ухвалив рішення збільшити розмір щомісячної допомоги на дитину з 500 до 800 злотих. Збільшені виплати почнуться з 1 січня 2024 року.

Право на щомісячні дитячі виплати ‎"500+" ‎мають і українські біженці зі статусом PESEL UKR. З січня вони також будуть отримувати на 300 злотих більше. Розмір виплат змінюється автоматично. Тому немає потреби подавати нову заявку на отримання допомоги.

Але влада Польщі попереджає: перша виплата може бути нарахована з невеликою затримкою. Оновлена сума надійде максимум до кінця лютого 2024 року.