Польские Управления социального страхования (ZUS) стали чаще отменять украинцам пособие по уходу за ребенком. Дело в том, что украинцы при пересечении границы игнорируют необходимые формальности. На что обратить внимание – читайте дальше.

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Обращения к польскому омбудсмену

Бюро польского омбудсмена Павела Жебровского принимает многочисленные жалобы от украинцев, не получивших ожидаемую помощь на ребенка (500+). Таких обращений сейчас стало значительно больше, возмущенные украинцы буквально "завалили" ими Жебровского.

В ZUS объяснили, что потеря выплат связана с выездом беженцев за пределы Польши – как только человек пересекает границу, социальная помощь по уходу за ребенком сразу прекращается.

Если человек возвращается в Польшу в течение 30 дней и дата этого возвращения фиксируется в реестре, который ведет Пограничная служба, то выплата пособия по уходу за ребенком возобновляется с компенсацией,

– отмечают в ZUS.

Важный момент! Для того чтобы выплаты возобновились, украинцы должны при пересечении границы предъявить пограничникам документ – Diia.pl – на смартфоне, даже если уезжали из Польши на один день.

Если вовремя не уведомить пограничников о статусе временной защиты в Польше, они не обновят данные в своем реестре, и тогда право на льготы будет автоматически утрачено через 30 дней с даты выезда.

Украинцы, которые этого не сделали, все же могут восстановить статус PESEL UKR, который и предусматривает выплату помощи. Нужно написать электронное письмо на адрес конкретного пограничного пункта, который оформил въезд в Польшу. Затем следует сообщить об этом в ZUS. Когда пограничники обновят данные в своем реестре, то и ZUS возобновит выплату пособия и начислит компенсацию.

Пошаговая инструкция о восстановлении PESEL UKR и выплатах в Польше – по этой ссылке.

Польша увеличивает размер пособия на ребенка до 800 злотых

Правительство Польши приняло решение увеличить размер ежемесячного пособия на ребенка с 500 до 800 злотых. Увеличенные выплаты начнутся с 1 января 2024 года.

Право на ежемесячные детские выплаты "500+" имеют и украинские беженцы со статусом PESEL UKR. С января они также будут получать на 300 злотых больше. Размер выплат меняется автоматически. Поэтому нет необходимости подавать новую заявку на получение помощи.

Но власти Польши предупреждают: первая выплата может быть начислена с небольшой задержкой. Обновленная сумма поступит максимум к концу февраля 2024 года.