Польські Управління соціального страхування (ZUS) почали частіше скасовувати українцям допомогу по догляду за дитиною. Річ у тому, що українці при перетині кордону ігнорують необхідні формальності. На що звернути увагу – читайте далі.
Цікаво Навчання за кордоном: що пропонують українським школярам в різних країнах Європи
Скарги до польського омбудсмена
Бюро польського омбудсмена Павела Жебровського отримує численні скарги від українців, які не отримали очікувану допомогу на дитину (500+). Таких звернень зараз значно побільшало, обурені українці буквально "завалили" Жебровського зверненнями.
У ZUS пояснили, що втрата виплат пов'язана із виїздом біженців за межі Польщі – щойно людина перетинає кордон, соціальна допомога по догляду за дитиною одразу припиняється.
Якщо особа повертається до Польщі протягом 30 днів і дата цього повернення фіксується в реєстрі, який веде Прикордонна служба, то виплата допомоги по догляду за дитиною відновлюється з компенсацією,
– наголошують у ZUS.
Якщо вчасно не повідомити прикордонників про статус тимчасового захисту в Польщі, вони не оновлять дані у своєму реєстрі, і тоді право на пільги буде автоматично втрачене через 30 днів з дати виїзду.
Українці, які цього не зробили, все ж можуть відновити статус PESEL UKR, який і передбачає виплату допомоги. Потрібно написати електронного листа на адресу конкретної прикордонної застави, яка оформила в'їзд до Польщі. Потім треба повідомити про це в ZUS. Коли прикордонники оновлять дані у своєму реєстрі, то і ZUS відновить виплату допомоги і нарахує компенсацію.
Польща збільшує розмір допомоги на дитину до 800 злотих
Уряд Польщі ухвалив рішення збільшити розмір щомісячної допомоги на дитину з 500 до 800 злотих. Збільшені виплати почнуться з 1 січня 2024 року.
Право на щомісячні дитячі виплати "500+" мають і українські біженці зі статусом PESEL UKR. З січня вони також будуть отримувати на 300 злотих більше. Розмір виплат змінюється автоматично. Тому немає потреби подавати нову заявку на отримання допомоги.
Але влада Польщі попереджає: перша виплата може бути нарахована з невеликою затримкою. Оновлена сума надійде максимум до кінця лютого 2024 року.