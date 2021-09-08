У розмові про міжкультурні комунікації й міжкультурну взаємодію на "Громадському радіо" Марина Стародубська назвала рівні культур. Також експертка згадала про вплив на поведінку жителів певної країни рівня соціальної довіри населення.

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Про національну культуру та її рівні

За словами Марини Стародубської, національна культура означає сукупність цінностей та норм поведінки, які характерні для тих чи інших етнічних груп або націй.

Якщо нація мультиетнічна, пояснює експертка, то є місце для кількох культур. Загалом культура, каже пані Стародубська, поділяється на три рівні за глибиною залягання. Перший рівень складається з норм та артефактів.

Дуже простий приклад: ви йдете вулицею в Америці, кожен перший перехожий вам усміхається, і це вважається нормою. Якщо ж ви не посмієтесь – це дивно. Тепер та сама ситуація в Києві: якщо ви посміхаєтесь – це дивно,

– пояснює Марина Стародубська.

Отже, те, що є прийнятним або неприйнятним з наочних проявів поведінки, становить суспільну норму. Після норми, на наступному рівні, слід означити поняття цінностей.

На питання про те, чому американець усміхається, експертка дає таку відповідь: у США одна з ключових цінностей на рівні країни – це кооперація та взаємодія.

Крім того, важливу роль у формуванні менталітету відіграє рівень соціальної довіри. У США він в цілому високий. А от в Україні – незадовільний. Соціальна довіра, додає експертка, визначає, наскільки людина готова пробачити, наприклад, родичеві чи родині серйозний проступок. Так, у країнах з високим рівнем соціальної довіри люди частіше покладаються на закони та інші державні регуляції, ніж на брата, свата чи знайомих.

Відповідно, американець виходить в люди з ментальним налаштуванням: "Я радше кооперуватимусь і працюватиму зі світом, аніж буду йому протистояти". В Україні дуже низький рівень суспільної довіри. Відповідно, українець виходить в люди налаштуванням, що скрізь чужі, а світ ворожий,

– зазначає експертка.

І ще один рівень – це так звані засадничі припущення. Вони залежать від того, як інтенсивно змінювалося суспільство під радикальним впливом зовнішніх обставин.

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