За словами письменниці, зараз парижани такі ж, як до локдауну. Хоча у розпал карантину люди були психологічно виснажені.

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Про карантин у Парижі

Зараз все плюс-мінус так, як було. Всі з такими самими незадоволеними лицями...Ті самі офіціанти, які не посміхаються... Так що, все вернулося на круги свої,

– констатує Ірена Карпа.

Водночас письменниця додала, що карантин дуже позитивно вплинув на природу у Франції: очистилися водойми, появилися риби та птахи, яких ніхто раніше не бачив, в деякі містечка почали приходити олені.

Українка зазначила, що їй пощастило мати собаку. Бо у період локдауну могла гуляти з нею скільки завгодно. Під час таких прогулянок милувалася спокійним безлюдним містом. Хоча бувало й таке, каже письменниця, коли якісь божевільні бігали вулицями та кричали, що ми всі помремо.

Ще Ірена Карпа розповіла, що парижани не надто охоче прибирають за своїми домашніми улюбленцями. А от вона в цьому плані відповідальна власниця собаки.

Письменниця припустила, що загалом в Україні карантин пройшов психологічно легше. У Франції був високий рівень самогубств та розлучень, дуже багато людей почали страждати від депресії. Але, зауважує Ірена Карпа, Франція запровадила корисну політику: почала дарувати молоді, здається, п'ять безплатних консультацій у психотерапевта. Оскільки послуги цього фахівця в Європі коштують дорого (близько 70 – 100 євро), то така допомога від держави є суттєвою.

Про Ірену Карпу