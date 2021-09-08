В разговоре о межкультурных коммуникациях и межкультурном взаимодействии на "Громадське радіо" Марина Стародубская назвала уровни культур. Также она вспомнила о влиянии на поведение жителей определенной страны уровня социального доверия населения.

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О национальной культуре и ее уровнях

По словам Марины Стародубской, национальная культура означает совокупность ценностей и норм поведения, которые характерны для тех или иных этнических групп или наций.

Если нация мультиэтническая, объясняет эксперт, то есть место для нескольких культур. В общем культура, говорит госпожа Стародубская, делится на три уровня по глубине залегания. Первый уровень состоит из норм и артефактов .

Очень простой пример: вы идете по улице в Америке, каждый первый прохожий вам улыбается, и это считается нормой. Если же вы не посмеетесь – это странно. Теперь та же ситуация в Киеве: если вы улыбаетесь – это странно,

– объясняет Марина Стародубская.

Итак, то, что является приемлемым или неприемлемым из наглядных проявлений поведения, представляет общественную норму. После нормы, на следующем уровне, следует обозначить понятие ценностей .

На вопрос о том, почему американец улыбается, эксперт дает такой ответ: в США одна из ключевых ценностей на уровне страны – это кооперация и взаимодействие.

Кроме того, важную роль в формировании менталитета играет уровень социального доверия. В США он в целом высок. А вот в Украине – неудовлетворительный. Социальное доверие, добавляет эксперт, определяет, насколько человек готов простить, например, родственнику или семье серьезный проступок. Так, в странах с высоким уровнем социального доверия люди чаще полагаются на законы и другие государственные регуляции, чем на брата, свата или знакомых.

Соответственно, американец выходит в свет с ментальной настройкой: "Я скорее буду кооперироваться и работать с миром, чем буду ему противостоять". В Украине очень низкий уровень общественного доверия. Соответственно, украинец выходит в свет с настройкой, что везде чужие, а мир враждебен,

– отмечает эксперт.

И еще один уровень – это так называемые основные предположения . Они зависят от того, как интенсивно менялось общество под радикальным влиянием внешних обстоятельств.