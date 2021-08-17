У Чехії піднімуть прапор України з нагоди Дня Незалежності

Декілька чеських міст вирішили підняти прапор України 24 серпня. Згодом приєднатися до цієї акції вирішила і столиця.

Це буде зроблено з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Новину повідомив у фейсбуці посол України в Чехії Євген Перебийніс.

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Що відомо про підняття прапора України у Чехії

Перебийніс анонсував, що одразу у двох чеських містах – Пардубіце та Брно – над меріями піднімуть прапор України у День Незалежності. На його думку, таким чином Чехія демонструє свою підтримку Україні на шляху захисту демократичних стандартів.

Текст публікації Євгена Перебийніса

"Міська рада чеського міста Пардубіце схвалила рішення підняти над мерією 24 серпня прапор України. Як сказано у постанові, це буде зроблено з нагоди 30-ї річниці незалежності України, на знак підтримки українського народу, який утверджує у своїй країні демократичні цінності, а також протистоїть окупації Росією частини території своєї держави", – йдеться у дописі посла.

У Чехії піднімуть український прапор 24 серпня / Зображення Євген Перебийніс

Пізніше посол написав про те, що після кількох чеських міст, які прийняли рішення підняти 24 серпня над меріями прапор України, своє слово сказала і столиця Чехії. За його словами, увечері Дня Незалежності на знак солідарності з українським народом "синьо-жовтою" стане празька домінанта – Петршінська вежа. Перебийніс подякував меру Праги Зденєку Гржибі за це рішення.