Это будет сделано по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Новость сообщил в фейсбуке посол Украины в Чехии Евгений Переб ы йнис.

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Что известно о поднятии флага Украины в Чехии

Переб ы йнис анонсировал, что сразу в двух чешских местах – Пардубице и Брно – над мэриями поднимут флаг Украины в День Независимости. По его мнению, таким образом Чехия демонстрирует свою поддержку Украине на пути защиты демократических стандартов.

Текст публикации Евгения Перебыйниса

"Городской совет чешского города Пардубице принял решение поднять над мэрией 24 августа флаг Украины. Как сказано в постановлении, это будет сделано по случаю 30-й годовщины независимости Украины, в знак поддержки украинского народа, который утверждает в своей стране демократические ценности, а также противостоит оккупации Россией части территории своего государства", – говорится в заметке посла.

В Чехии поднимут украинский флаг 24 августа / Изображении Евгений Переб ы йнис

Позже посол написал о том, что после нескольких чешских городов, которые приняли решение поднять 24 августа над мэриями флаг Украины, свое слово сказала и столица Чехии. По его словам, вечером в День Независимости в знак солидарности с украинским народом "сине-желтой" станет пражская доминанта – Петршинская башня. Переб ы йнис поблагодарил мэра Праги Зденека Гржибу за это решение.