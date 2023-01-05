У столиці Угорщини українцям продовжили безплатний проїзд: названо умови й терміни

У 2023 році чимало країн змінили умови окремих пропозицій для українських біженців. Зокрема, це стосується і безкоштовного проїзду.

У Будапешті українцям продовжили безплатний проїзд

Так, наприклад, у Словаччині скасовують безплатний проїзд для українських біженців, а у Будапешті продовжують. Про це повідомляє Будапештський транспортний центр.

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За ініціативою міської влади Будапешта, українцям продовжили можливість безплатного проїзду за пред'явлення українського проїзного документа, за яким можна ідентифікувати особу (паспорт, посвідчення особи, посвідка на проживання, студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні тощо).

Біженці зможуть користуватися правом безплатного проїзду на рейсах БТЦ, крім:

аеропортового експреса 100E;

фунікулера;

екскурсійних рейсів;

катерів;

у міських електричках і "синіх" автобусах на околиці міста.

Повідомляється, що їздити в громадському транспорті Будапешта без оплати можна буде до 31 березня.