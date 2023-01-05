У Будапешті українцям продовжили безплатний проїзд

Так, наприклад, у Словаччині скасовують безплатний проїзд для українських біженців, а у Будапешті продовжують. Про це повідомляє Будапештський транспортний центр.

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За ініціативою міської влади Будапешта, українцям продовжили можливість безплатного проїзду за пред'явлення українського проїзного документа, за яким можна ідентифікувати особу (паспорт, посвідчення особи, посвідка на проживання, студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні тощо).

Біженці зможуть користуватися правом безплатного проїзду на рейсах БТЦ, крім:

аеропортового експреса 100E;

фунікулера;

екскурсійних рейсів;

катерів;

у міських електричках і "синіх" автобусах на околиці міста.

Повідомляється, що їздити в громадському транспорті Будапешта без оплати можна буде до 31 березня.

Може зацікавити! Вирушаючи в іншу країну, необхідно заздалегідь ознайомитися з видами квитків на громадський транспорт, їх ціною та розмірами штрафів. Щоб полегшити адаптацію в Польщі, міжнародний сервіс із переказу коштів TransferGo зібрав усі важливі нюанси в одному місці.