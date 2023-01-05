В Будапеште украинцам продлили бесплатный проезд

Например, в Словакии отменяют бесплатный проезд для украинских беженцев, а в Будапеште продолжают. Об этом сообщает Будапештский транспортный центр.

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По инициативе городских властей Будапешта, украинцам продолжили возможность бесплатного проезда при предъявлении украинского проездного документа, по которому можно идентифицировать личность (паспорт, удостоверение личности, вид на жительство, студенческий билет иностранных студентов, обучающихся в Украине и т.д.).

Беженцы смогут пользоваться правом бесплатного проезда на рейсах БТЦ, кроме:

аэропортового экспресса 100E;

фуникулера;

экскурсионных рейсов;

катеров;

в городских электричках и "синих" автобусах на окраине города.

Сообщается, что ездить в общественном транспорте в Будапеште без оплаты можно будет до 31 марта.

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