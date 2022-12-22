Водночас можна буде безкоштовно доїхати до потрібного місця у день отримання документів тимчасового захисту та протягом чотирьох наступних днів залізничним чи приміським транспортом. Так, право на безплатний проїзд у Братиславі діятиме лише 5 днів.
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З нового року українці із тимчасовим захистом втратять право на безкоштовний проїзд в автобусах, електричках, тролейбусах у Братиславі.
Залишається чинною можливість користуватися безплатним громадським транспортом у день отримання документів SLOVAK HELP або "Тимчасовий притулок" та протягом наступних 4 днів, які є стандартними по всій Словаччині для залізничного та приміського транспорту,
– зазначають у компанії.
Щоб отримати право безкоштовного проїзду, потрібно:
- показати український чи закордонний паспорт;
- спеціальний документ SLOVAK HELP з червоним штампом (додаток 1) з текстом українською мовою, який видається при перетині державного кордону;
- або документ про надання тимчасового захисту.
Втім, безкоштовно користуватися громадським транспортом надалі зможуть учні до 18 років. Для цього необхідно мати підтвердження про тимчасовий притулок та документ щодо відвідування школи.
Також право не платити за проїзд зберігається за українцями на 60 днів з моменту отримання статусу тимчасового захисту, якщо їм треба буде їздити на чи з роботи. Для цього необхідно пред'явити ще підтвердження від роботодавця про трудовий договір.