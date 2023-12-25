Жителі та гості Брюгге можуть залишати свої різдвяні мрії на гілках однієї зі спеціальних ялинок, які розмістили в центрі міста. Бажання приймаються до 7 січня 2024 року.
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Мерія Брюгге збирає бажання містян
У Брюгге на головній площі Де Бург з'явився цілий гай із 30 ялинок, які виконують бажання. Містяни та туристи можуть їх залишати на деревах, а мерія потім перегляне всі послання і вирішить, які з них найкорисніші для міста і реалізує їх.
Ялинковий "Гай бажань" (Wensbomenbosje) з'являється у Брюгге вже третій рік поспіль. Цього року ідею оновили сучасним рішенням і на ялинкових кульках з'явились QR-коди. Вони дозволяють людям розміщувати свої побажання в мережі та проєктувати на спеціальний екран.
Ялинки в Бельгії здійснюють бажання / Фото City of Bruges
Це також має практичне значення, оскільки торік деякі паперові бажання намокли і їх не могли прочитати. Також записки можна покласти до спеціальної шпаківні на деревах або просто закріпити на ялинкових гілочках.
"Гай бажань" може стати сучасною місцевою традицією. Принаймні, вже третій рік поспіль від цього в захваті не лише місцеві жителі Брюгге, а й туристи.
У Бельгії відкрили ковзанку в історичній церкві
Стародавню церкву в Бельгії перетворили на святкову ковзанку. У місті Сінт-Трюйден у храмі XVIII століття катаються на ковзанах під різдвяну музику.
В минулі роки організатори влаштовували ковзанку на вулиці біля храму. Але цього разу вирішили використати історичний інтер'єр церкви і відкрити її всередині. Також це допоможе відвідувачам сховатися, якщо на вулиці буде погана погода.
У церкві лунає різдвяна музика, проходять різні виставки про Різдво та поставили вертеп. А на стелі – проєкція зоряної ночі, яка створює особливу атмосферу.