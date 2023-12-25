Жителі та гості Брюгге можуть залишати свої різдвяні мрії на гілках однієї зі спеціальних ялинок, які розмістили в центрі міста. Бажання приймаються до 7 січня 2024 року.

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Мерія Брюгге збирає бажання містян

У Брюгге на головній площі Де Бург з'явився цілий гай із 30 ялинок, які виконують бажання. Містяни та туристи можуть їх залишати на деревах, а мерія потім перегляне всі послання і вирішить, які з них найкорисніші для міста і реалізує їх.

Ялинковий "‎Гай бажань" (Wensbomenbosje) з'являється у Брюгге вже третій рік поспіль. Цього року ідею оновили сучасним рішенням і на ялинкових кульках з'явились QR-коди. Вони дозволяють людям розміщувати свої побажання в мережі та проєктувати на спеціальний екран.

Ялинки в Бельгії здійснюють бажання / Фото City of Bruges

Це також має практичне значення, оскільки торік деякі паперові бажання намокли і їх не могли прочитати. Також записки можна покласти до спеціальної шпаківні на деревах або просто закріпити на ялинкових гілочках.

"‎Гай бажань" може стати сучасною місцевою традицією. Принаймні, вже третій рік поспіль від цього в захваті не лише місцеві жителі Брюгге, а й туристи.

У Бельгії відкрили ковзанку в історичній церкві

Стародавню церкву в Бельгії перетворили на святкову ковзанку. У місті Сінт-Трюйден у храмі XVIII століття катаються на ковзанах під різдвяну музику.

В минулі роки організатори влаштовували ковзанку на вулиці біля храму. Але цього разу вирішили використати історичний інтер'єр церкви і відкрити її всередині. Також це допоможе відвідувачам сховатися, якщо на вулиці буде погана погода.

У церкві лунає різдвяна музика, проходять різні виставки про Різдво та поставили вертеп. А на стелі – проєкція зоряної ночі, яка створює особливу атмосферу.