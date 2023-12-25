На стелю храму вивели проєкцію із зображенням зоряної ночі та поставили вертеп. Який вигляд має незвична святкова локація — далі матеріалі.

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Ковзанка в церкві

У бельгійському місті Сінт-Трюйден давню церкву у стилі бароко перетворили на льодову ковзанку. У будівлі XVIII століття залили льодом площу 315 квадратних метрів. У церкві Міндербродерс відбувається щорічний різдвяний ярмарок.

Оригінальна локація для різдвяних розваг / Фото з інстаграму kasteelvanordingen

Раніше організатори відкривали ковзанку на вулиці біля храму. Але цього разу вирішили використати історичний інтер'єр церкви і влаштувати ковзанку всередині. Також це допоможе відвідувачам сховатися, якщо на вулиці буде погана погода.

У церкві лунає різдвяна музика, поставили вертеп і проходять різні виставки про Різдво. Особливу атмосферу створює проєкція зоряної ночі на стелі.

Голова торгової асоціації Сінт-Трюйдена Філіп Бронкартс вважає роль церкви в об'єднанні громади дуже важливою. Різдвяний ярмарок та ковзанка у храмі Міндербродерс працюватимуть до 7 січня. Ці локації створюють різдвяний настрій для жителів бельгійського міста і закликають їх святкувати Різдво разом.

Церкву Міндербродерс звели у 1730-х роках. Будівля має фасад у стилі бароко і типовий для тих часів інтер'єр. З 2019-го у храмі не проходили церковні служби, але громада могла використовувати це приміщення для різних цілей. В часи пандемії церква слугувала центром вакцинації, час від часу тут проходили виставки, відкривали квест-кімнати та навіть проводили драг-квін шоу.

У Хорватії відкрили виставку, яка імітує північне сяйво

Ще одне незвичайне місце підібрали для різдвяних заходів. У Загребі запрацював мистецький проєкт у тунелі Грич. Артінсталяція, натхненна північним сяйвом, дарує відвідувачам космічну атмосферу. Виставка Polar Dream відкрилась у передріздвяний тиждень Адвенту та працюватиме й після Нового року.

На створення цієї незвичної локації митців надихнуло північне сяйво. Виставку Polar Dream створили в колишньому бомбосховищі – тунелі Грич. До цього він мав доволі похмурий вигляд, але казкова інсталяція його прикрасила.