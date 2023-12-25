Жители и гости Брюгге могут оставлять свои рождественские желания на ветках специальных елок, которые поставили в центре города. Желания принимаются до 7 января 2024 года.

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Мэрия Брюгге собирает желания горожан

В Брюгге на главной площади Де Бург появилась целая роща из 30 елок, которые исполняют желания. Горожане и туристы могут их оставлять на деревьях, а мэрия потом пересмотрит все послания и решит, какие из них наиболее полезны для города и реализует их.

Елочная "Роща желаний" (Wensbomenbosje) появляется в Брюгге уже третий год подряд. В этом году идею обновили современным решением и на елочных шарах появились QR-коды. Они позволяют людям размещать свои пожелания в сети и выводить на специальный экран.

Елки в Бельгии исполняют желания / Фото City of Bruges

Это также имеет практическое значение, поскольку в прошлом году некоторые бумажные желания намокли и их не могли прочесть. Также записки можно положить в специальный скворечник на деревьях или просто закрепить на елочных веточках.

"Роща желаний" может стать современной местной традицией. По крайней мере, уже третий год от этого в восторге не только местные жители Брюгге, но и туристы.

В Бельгии открыли каток в исторической церкви

Древнюю церковь в Бельгии превратили в праздничный каток. В городе Синт-Трюйден в храме XVIII века катаются на коньках под рождественскую музыку.

В прошлые годы организаторы устраивали каток на улице возле храма. Но в этот раз решили использовать исторический интерьер церкви и открыть ее внутри. Также это поможет посетителям укрыться, если на улице будет плохая погода.

В церкви звучит рождественская музыка, проходят разные выставки о Рождестве и установили вертеп. А на потолке – проекция звездной ночи, создающая особую атмосферу.