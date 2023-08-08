Одна з балканських країн вирішила створити цифрового двійника своєї столиці: як це буде
Джерело:34travel.me
Найбільша країна Балканського півострова створить цифрового двійника своєї столиці. Мовиться про Болгарію і її столицю Софію.
У болгарської столиці з'явиться цифровий двійник
За допомогою цифрового двійника можна буде більш ефективно планувати міську забудову. Про це заявила влада міста.
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3D-модель Софії включатиме дані про:
- тепло,
- енергоспоживання,
- транспорт,
- інформацію про кількість зелених зон, парків і водойм.
Їх враховуватимуть під час планування міської забудови та модернізації транспортної системи. Все для того, щоб не завдавати дискомфорту жителям і не посилювати наслідки змін клімату.
У болгарської столиці з'явиться цифровий двійник / Фото UnSplash
Схожі проєкти створюють і в інших європейських містах. Наприклад, у Таллінні та Гельсінкі вже займаються розробкою цифрових двійників.
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