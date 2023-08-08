Одна з балканських країн вирішила створити цифрового двійника своєї столиці: як це буде

Найбільша країна Балканського півострова створить цифрового двійника своєї столиці. Мовиться про Болгарію і її столицю Софію.

У болгарської столиці з'явиться цифровий двійник

За допомогою цифрового двійника можна буде більш ефективно планувати міську забудову. Про це заявила влада міста.

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3D-модель Софії включатиме дані про:

тепло,

енергоспоживання,

транспорт,

інформацію про кількість зелених зон, парків і водойм.

Їх враховуватимуть під час планування міської забудови та модернізації транспортної системи. Все для того, щоб не завдавати дискомфорту жителям і не посилювати наслідки змін клімату.

У болгарської столиці з'явиться цифровий двійник / Фото UnSplash

Схожі проєкти створюють і в інших європейських містах. Наприклад, у Таллінні та Гельсінкі вже займаються розробкою цифрових двійників.

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