В болгарской столице появится цифровой двойник

Посредством цифрового двойника можно будет более эффективно планировать городскую застройку. Об этом заявили власти города.

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3D-модель Софии будет включать данные о:

тепле,

энергопотребление,

транспорте,

информацию о количестве зеленых зон, парков и водоемов.

Они будут учитываться при планировании городской застройки и модернизации транспортной системы. Все для того, чтобы не наносить дискомфорт жителям и не усугублять последствия изменений климата.

В болгарской столице появится цифровой двойник / Фото UnSplash

Похожые проекты создают и в других европейских городах. К примеру, в Таллинне и Хельсинки уже занимаются разработкой цифровых двойников.

В Хургаде появится новая достопримечательность для туристов прямо в море

В египетской Хургаде создают первый подводный музей. Поэтому в скором времени в Красном море появится несколько новых альтернативных точек для дайвинга.