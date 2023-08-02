Італійській владі порадили посилити безпеку історичного міста та його каналів. ЮНЕСКО застерігає, що може внести Венецію до об'єктів, які перебувають під загрозою знищення. Найбільшої шкоди італійському місту завдають туристи та зміни клімату.

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Італію звинувачують у недбалості

В організації додають, що деякі давні проблеми вже негативно вплинули на історичне місто і пошкодили його культурний спадок. Наприклад, активне будівництво висотних будинків.

У проєкті резолюції ЮНЕСКО, яку готують для Комітету всесвітньої спадщини, йдеться про те, що Італія не досягла "‎суттєвого прогресу у вирішенні постійних проблем", а запропоновані країною заходи "‎все ще недостатні".

Венеція – місто, відоме своїми каналами та культурними пам'ятками, яке роками бореться з надмірним туризмом. За один день під час карнавалу у 2019 році близько 193 тисяч людей вмістилися в його історичному центрі.

Нагадаємо, у травні цього року в головному каналі Венеції позеленіла вода. Виявилось, що вона набула такого кольору через флуоресцеїн. Це речовина, яку використовують для тестування каналізаційних мереж. Цей Гранд-канал є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і головною магістраллю Венеції.

Об'єкти під загрозою

ЮНЕСКО регулярно переглядає список спадщини, яка потребує додаткового захисту. Венеція ризикує цього року потрапити до такого "‎чорного списку". У цьому переліку вже перебуває історичний центр Одеси, місто Тімбукту в Малі, а також кілька об'єктів у Сирії, Іраку та Лівії. Окрім Венеції, до списку спадщини під загрозою можуть включити українські міста Київ та Львів.