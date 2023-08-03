Нову визначну пам'ятку для туристів створюють на глибинах Червоного моря. Про роботу над першим у Єгипті підводним музеєм оголосив генерал-майор Амр Ханафі, губернатор провінції Червоного моря.
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Природа та історія на морському дні
Цей музей запропонує туристам 3 альтернативні місця для дайвінгу та снорклінгу в Хургаді. Його проєкт розробили разом із Міністерством довкілля та заповідниками Червоного моря. Він має поєднати в собі дві цілі – розважити туристів та зберегти природні коралові рифи морського узбережжя.
Підводний музей у Хургаді призначений для зменшення навантаження на природні коралові рифи, а також для незабутніх вражень, що поєднують у собі важливість історії та красу природи,
– заявив глава курортної провінції.
Про історію чиновник сказав не просто так. Адже для того, щоб привабити туристів на нові місця для дайвінгу, спеціально затоплять 15 військових кораблів. Кожен з них має унікальну історію та відіграв важливу роль у військовому минулому Єгипту. Судна опустять на дно моря у трьох місцях – Шааб-аль-Сакала, Урук-аль-Тавіль та Арг-Джама в Магавіші.
Нова підводна цікавинка має привабити мандрівників, які полюбляють дайвінг, цікавляться історією та військовим флотом, а також хочуть поспостерігати за морськими жителями Червоного моря. Відкриття морського музею відбудеться вже найближчими днями.