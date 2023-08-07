Подорожувати Європою потягом у 2 – 4 рази дорожче, ніж літаком

Експерти Greenpeace вважають, що мандрівники ще нескоро масово пересядуть із літаків на потяги, попри те, що авіаподорожі – найнеекологічніший спосіб пересуватися світом. Все тому, що поїздки потягом не тільки займають більше часу – як з'ясувалося, вони ще й у кілька разів дорожчі.

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Автори нового дослідження порівняли вартість квитків на потяг та літак за 112 маршрутами між 27 країнами Європи.

Виявилося, що зі 112 маршрутів 79 обійшлися б дешевше, якби обрали переліт. У середньому поїздка на поїзді обійшлася вдвічі дорожче, ніж на літаку, але на деяких маршрутах різниця в ціні була значно суттєвішою (наприклад, поїздка на поїзді з Барселони до Лондона в деякі дати коштує майже в 30 разів дорожче, ніж переліт).

Поїздка потягом виявилася завжди найдешевшою за 23 маршрутами зі 112 проаналізованих. Але варто згадати, що 16 із цих 23 маршрутів не обслуговуються лоукостерами (наприклад, Цюрих – Відень чи Брюссель – Гамбург).

До слова, за даними Європейського агентства з навколишнього середовища, літаки викидають у середньому у 4,84 раза більше парникових газів, ніж поїзди.

Ryanair чи Wizz Air: який лоукостер дешевший

Дві найпопулярніші європейські бюджетні авіакомпанії постійно конкурують. Тим паче, що їхні маршрутні мережі все частіше перетинаються.