Подорожувати Європою потягом у 2 – 4 рази дорожче, ніж літаком
Експерти Greenpeace вважають, що мандрівники ще нескоро масово пересядуть із літаків на потяги, попри те, що авіаподорожі – найнеекологічніший спосіб пересуватися світом. Все тому, що поїздки потягом не тільки займають більше часу – як з'ясувалося, вони ще й у кілька разів дорожчі.
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Автори нового дослідження порівняли вартість квитків на потяг та літак за 112 маршрутами між 27 країнами Європи.
Виявилося, що зі 112 маршрутів 79 обійшлися б дешевше, якби обрали переліт. У середньому поїздка на поїзді обійшлася вдвічі дорожче, ніж на літаку, але на деяких маршрутах різниця в ціні була значно суттєвішою (наприклад, поїздка на поїзді з Барселони до Лондона в деякі дати коштує майже в 30 разів дорожче, ніж переліт).
Поїздка потягом виявилася завжди найдешевшою за 23 маршрутами зі 112 проаналізованих. Але варто згадати, що 16 із цих 23 маршрутів не обслуговуються лоукостерами (наприклад, Цюрих – Відень чи Брюссель – Гамбург).
До слова, за даними Європейського агентства з навколишнього середовища, літаки викидають у середньому у 4,84 раза більше парникових газів, ніж поїзди.
Ryanair чи Wizz Air: який лоукостер дешевший
Дві найпопулярніші європейські бюджетні авіакомпанії постійно конкурують. Тим паче, що їхні маршрутні мережі все частіше перетинаються.
І ця конкуренція дуже вигідна для пасажирів. Адже через це обидві авіакомпанії часто оголошують розпродажі квитків та вигідні акції. Але який із лоукостерів зрештою дешевший – дізнаєтесь у матеріалі.