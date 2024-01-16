У співпраці з Міністерством туризму Болгарії та ABTTA (Асоціація болгарських туроператорів і туристичних агентів), ECTAA прагне представити Болгарію як привабливий напрямок у Європі. Найближчими місяцями вони запустять кампанію для просування країни.

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Болгарія буде пріоритетним напрямком у Європі на 2024 рік

Міністерство туризму Болгарії отримає можливість продемонструвати різноманітні пропозиції країни приблизно 80 000 туристичним професіоналам ЄС. Ця ініціатива заохочує їх вважати Болгарію найкращим вибором, підкреслюючи її статус як найкращого напрямку.

Я вірю у те, що Болгарія має потенціал стати однією з найбільш конкурентоспроможних країн у європейському туризмі, пропонуючи відпочивальникам абсолютно новий досвід,

– каже генеральний секретар ECTAA Ерік Дрезін.

Так, у регіоні почнуть проводити заходи для професіоналів зі сфери туризму. Все для того, щоб довести, що Болгарія – цікавий та перспективний напрямок, на який варто звернути увагу. Особливо відколи країну офіційно включили до Шенгенської зони (хоч і частково).

Болгарія стане пріоритетним напрямком у Європі на 2024 рік / Фото Unsplash

Крім того, зростальна присутність у соціальних мережах має на меті посилити привабливість Болгарії.

Болгарія частково увійшла до Шенгенської зони

Рада ЄС частково включила Румунію та Болгарію до Шенгенської зони. З 31 березня 2024 року можна буде вільно подорожувати до цих двох країн повітрям і морем. Пізніше обмеження мають зняти й з сухопутних кордонів також.

В офіційній заяві Ради міністрів Болгарії стало відомо, що прем'єр-міністр Денков підкреслив підтримку Австрії Болгарії та інших країн ЄС під час переговорів. Перехід до приєднання до Шенгенської зони повітряним і морським транспортом знаменує собою значний крок для Болгарії та Румунії, сприяючи збільшенню зв'язку та полегшенню подорожей у межах Шенгенської зони.

Тож вже незабаром Болгарія та Румунія почнуть видавати шенгенські візи. За планом, країни мають розпочати оформлення своїх "‎шенгенів" вже у квітні.