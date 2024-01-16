В сотрудничестве с Министерством туризма Болгарии и ABTTA (Ассоциация болгарских туроператоров и туристических агентов) ECTAA стремится представить Болгарию как привлекательное направление в Европе. В ближайшие месяцы они запустят кампанию по продвижению страны.

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Болгария станет приоритетным направлением в Европе на 2024 год.

Министерство туризма Болгарии получит возможность продемонстрировать разные предложения страны примерно 80 000 туристическим профессионалам ЕС. Эта инициатива призывает их считать Болгарию лучшим выбором, подчеркивая ее статус как лучшего направления.

Я верю в то, что у Болгарии есть потенциал стать одной из самых конкурентоспособных стран в европейском туризме, предлагая отдыхающим абсолютно новый опыт,

– говорит генеральный секретарь ECTAA Эрик Дрезин.

Так, в регионе начнут проводить мероприятия для профессионалов из сферы туризма. Все для того, чтобы доказать, что Болгария – интересное и перспективное направление, на которое стоит обратить внимание. Особенно когда страну официально включили в Шенгенскую зону (хотя и частично).

Болгария станет приоритетным направлением в Европе на 2024 год / Фото Unsplash

Кроме того, возрастающее присутствие в социальных сетях преследует цель усилить привлекательность Болгарии.

Болгария частично вошла в Шенгенскую зону

Совет ЕС частично включила Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. С 31 марта 2024 года можно будет свободно путешествовать в эти страны воздухом и морем. Позднее ограничения должны быть сняты и с сухопутных границ тоже.

В официальном заявлении Совета министров Болгарии стало известно, что премьер-министр Денков подчеркнул поддержку Австрии Болгарии и других стран ЕС в ходе переговоров. Переход к присоединению к Шенгенской зоне воздушным и морским транспортом знаменует значительный шаг для Болгарии и Румынии, способствуя увеличению связи и облегчению путешествий в пределах Шенгенской зоны.

Так что уже скоро Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы. По плану, страны должны начать оформление своих "шенгенов" уже в апреле.