Болгарські та румунські шенгенські візи даватимуть змогу своїм власникам пересуватися між країнами зони без додаткових перевірок протягом 90 днів. Як можна податися на візу — читайте далі.

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Вільна зона розширюється ще на дві країни

Подати документи на шенгенську візу в Болгарії чи Румунії можна буде в посольствах країн. З нею з'явиться можливість в'їжджати до всіх держав-членів Шенгенської угоди.

Нагадаємо, що Рада ЄС частково включила Румунію та Болгарію до Шенгенської зони. З 31 березня 2024 року можна буде вільно подорожувати до цих двох країн повітрям і морем.

Пізніше обмеження мають зняти й з сухопутних кордонів також. Це вже дев'яте розширення Шенгенської зони, яке обіцяє стимулювати подорожі, торгівлю та туризм, одночасно зміцнюючи внутрішній ринок.

Етапи перемовин

Переговори про включення двох країн до Шенгенської зони розпочались ще у 2011. Ще рік тому Австрія була проти розширення безвізової зони на Болгарію та Румунію через надто високий рівень нелегальної міграції.

Румунія та Болгарія посилили заходи безпеки на кордонах та домовились про підтримку інших держав Євросоюзу. Тому Австрія частково поступилася і запропонувала країнам поетапне приєднання до Шенгену.

Шенгенська зона — це територія, у межах якої можна вільно перетинати кордон у будь-якій точці держав-членів без прикордонного контролю. Зараз до Шенгенської зони входять 25 країн Євросоюзу, а також Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Запуск системи ETIAS знову відкладається

Євросоюз вчергове переніс дату запуску системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Спочатку її мали запустити у 2024 році, але тепер перенесли на середину 2025-го. Затримки виникли з технічних причин, адже не все встигають підготувати.

Дозвіл ETIAS – це вимога для в'їзду громадян безвізових країн. Він буде прив'язаний до закордонного паспорта туриста, коштуватиме близько 7 євро і буде діяти три роки. Маючи дозвіл ETIAS, мандрівники зможуть багаторазово в'їжджати до європейських країн.