Наразі кілька таборів країни вже переповнені і більше не приймають нових біженців. Тож, які землі Німеччини ще можуть розмістити українців у грудні та які адреси – далі у матеріалі!

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Які землі Німеччини ще приймають українців?

У центрі первинного прийому новоприбулі особи проходять процедуру реєстрації, їм надається тимчасове житло, а потім розподіляються по різних поселеннях по всій Німеччині. Важливо зазначити, що біженці наразі не мають прерогативи вибирати бажане місце призначення.

За останніми даними волонтерів UAhelp, українців приймають у таких землях:

Баден-Вюртемберг:

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не приймають тих, хто приїхав власним автомобілем (нема парковки). Не приймають домашніх тварин, більших за кішку.

(Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не приймають тих, хто приїхав власним автомобілем (нема парковки). Не приймають домашніх тварин, більших за кішку. Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – складно дістатися громадським транспортом, на машині можна. Не приймають з великими собаками (понад 35 кг) та з собаками бійцівських порід.

(Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – складно дістатися громадським транспортом, на машині можна. Не приймають з великими собаками (понад 35 кг) та з собаками бійцівських порід. Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – табір не приймає людей, яким потрібна медична допомога або спеціальний догляд; приймають із невеликими тваринами, які мають увесь час перебувати із господарями, собак треба буде тримати постійно на повідці.

(Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – табір не приймає людей, яким потрібна медична допомога або спеціальний догляд; приймають із невеликими тваринами, які мають увесь час перебувати із господарями, собак треба буде тримати постійно на повідці. Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – можуть не прийняти біженців з України. Цей табір не приймає із домашніми тваринами.

Берлін:

Tegel (колишній аеропорт) – найбільший пункт первинного прийому. Звідти направляють на розселення по всій Німеччині. Територія центру закрита. Всередину можна потрапити на спеціальному автобусі. Якщо їхати машиною, потрібно буде залишити її на парковці зовні та заїхати всередину автобусом. Усі дані, включаючи телефонну лінію центру, можна знайти за посиланням.

Колишній аеропорт Тегель / Фото Wikimedia

Баварія:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München), – із табору людей розподіляють по Баварії, приймають із невеликими домашніми тваринами.

(Dachauer Str. 122a, 80637 München), – із табору людей розподіляють по Баварії, приймають із невеликими домашніми тваринами. приймальні пункти Ankerzentrum – перед виїздом варто точно дізнатися, де є вільні місця. Контакти: Мюнхен (Bayerischer Flüchtlingsrat München Westendstr. 19, 80339) +4989762234; Нюрнберг (Bayerischer Flüchtlingsrat Büro Nordbayern Gugelstr. 83, 90459), +4991199445946, kontakt@fluechtlingsrat-bayern.de.

Гессен:

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – бажано приїжджати до 20:00 в робочі дні. В інший час теж приймають, але доведеться зачекати. Якщо приїжджаєте пізно і без автомобіля, зверніться до Bahnhofsmission у Франкфурті, там можуть розмістити на одну ніч.

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

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Тюрингія:

Хермздорф (Max-Hellermann-Straße 15);

Тим часом у листопаді приймальні табори в Саксонії та Нижній Саксонії були закриті. Біженців попереджають, що умови в цих таборах суттєво не відрізняються, що відлякує їх від пошуку альтернативних поселень. Краще їхати в локацію, куди зручніше дістатися.

Які землі Німеччини приймають українців / Фото Unsplash

У 2024 році допомогу Bürgergeld у Німеччині збільшать

У 2024 році соціальну допомогу Bürgergeld підвищать на 12%. Нові суми будуть такими:

самотні особи / самотні батьки – 563 євро (зараз 502 євро);

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро (451 євро);

дорослі у закладах – 451 євро (402 євро);

підлітки 14 – 17 років – 471 євро (420 євро);

діти 6 – 13 років – 390 євро (348 євро);

діти до 5 років – 357 євро (318 євро).

Нагадаємо, Bürgergeld надається тим, хто шукає роботу. Її отримують як німці, так і українці з тимчасовим захистом.

Також Німеччина наступного року планує дещо скоротити допомогу біженцям. До прикладу, право на повноцінну соціальну допомогу переселенці зможуть отримати лише після трьох років урізаної підтримки. Зараз на це дають півтора року. ФРН також зменшить суму виплати на кожного біженця до 7 500 євро на рік.