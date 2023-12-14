У Нідерландах останнім часом значно зріс потік біженців. Українці продовжують прибувати до країни і житла катастрофічно не вистачає. Про критичну ситуацію з місцями для розміщення біженців свідчить і останнє звернення Мін'юсту Нідерландів.

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Українців просять звільнити притулки для новоприбулих

Притулки для екстреного розміщення в Нідерландах заповнені на 99,3%. Нині в країні проживають 102 тисячі українців. 83 тисячі з них оселилися в державних притулках.

Прохання до українців покинути центри розміщення передали українським дипломатичним відомствам. МЗС попросили поширити повідомлення серед українських біженців.

Головна проблема в тому, що в Нідерландах нікуди розселяти новоприбулих українців.

Нідерланди підтримуватимуть переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Понад 100 тисяч переселенців з України вже знайшли притулок у Нідерландах. Багатьма з них опікуються муніципалітети, підтримку яким надають численні неурядові організації та волонтери, а також і багато інших українців, що переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни,

– йдеться в заяві Королівства.

Нідерланди, як і раніше, прагнуть надавати притулок для всіх українських біженців. Але для багатьох муніципалітетів стає дедалі важче знайти місця для розміщення. Всі виділені для проживання локації майже заповнені.

Тому тих українців, які досі проживають в притулках, але мають змогу винаймати житло, просять з'їхати. Водночас біженці, які тільки приїхали до Нідерландів, під час реєстрації у першому пункті прийому можуть повідомити про бажання жити в орендованому житлі.

Зараз ми прагнемо забезпечити найбільш вразливі категорії біженців з України в Нідерландах екстреним житлом,

– пояснюють нідерландські чиновники.

Будівництво нового житла для українців – скасували

У Нідерландах передумали будувати житло для сотень українських переселенців. Нещодавно в країні планували облаштувати великий центр прийому для біженців. Там могли б розмістити до 1 500 людей.

Звести тимчасові будинки хотіли у місті Пюрмеренд. Але ідею не підтримали місцеві жителі. А фінансування проєкту не погодив уряд Нідерландів. Для муніципалітету Пюрмеренда таке рішення було несподіваним, адже влада постійно закликає регіони створювати можливості для розміщення біженців.