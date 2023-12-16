Пока несколько лагерей страны уже переполнены и больше не принимают новых беженцев. Итак, какие земли Германии еще могут разместить украинцев в декабре и какие адреса – дальше в материале!

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Какие земли Германии еще принимают украинцы?

В центре первоначального приема новоприбывшие лица проходят процедуру регистрации, им предоставляется временное жилье, а затем распределяются по разным поселениям по всей Германии. Важно отметить, что беженцы пока не имеют прерогативы выбирать желаемое место назначения.

По последним данным волонтеров UAhelp, украинцев принимают в следующих землях:

Баден-Вюртемберг:

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле (нет парковки). Не принимают домашних животных больше кошки.

(Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле (нет парковки). Не принимают домашних животных больше кошки. Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – сложно добраться общественным транспортом, на машине можно. Не принимают с большими собаками (более 35 кг) и собаками бойцовских пород.

(Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – сложно добраться общественным транспортом, на машине можно. Не принимают с большими собаками (более 35 кг) и собаками бойцовских пород. Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе; принимают с небольшими животными, которые должны находиться с хозяевами, собак нужно будет держать постоянно на поводке.

(Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе; принимают с небольшими животными, которые должны находиться с хозяевами, собак нужно будет держать постоянно на поводке. Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – могут не принять беженцев из Украины. Этот лагерь не принимает с животными.

Берлин:

Tegel (бывший аэропорт) – самый большой пункт первичного приема. Оттуда направляется на расселение по всей Германии. Территория центра закрыта. Внутрь можно попасть на специальный автобус. Если ехать на машине, нужно будет оставить ее на парковке снаружи и заехать внутрь автобусом. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Бывший аэропорт Тегель / Фото Wikimedia

Бавария:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – из лагеря людей распределяют по Баварии, принимают с небольшими домашними животными.

(Dachauer Str. 122a, 80637 München) – из лагеря людей распределяют по Баварии, принимают с небольшими домашними животными. приемные пункты Ankerzentrum – перед выездом следует точно узнать, где есть свободные места. Контакты: Мюнхен (Bayerischer Flüchtlingsrat München Westendstr. 19, 80339) +4989762234; Нюрнберг (Bayerischer Flüchtlingsrat Büro Nordbayern Gugelstr. 83, 90459), +4991199445946, kontakt@fluechtlingsrat-bayern.de.

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. В остальное время тоже принимают, но придется подождать. Если вы приезжаете поздно и без автомобиля, обратитесь к Bahnhofsmission во Франкфурте, там могут разместить на одну ночь.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Лебах).

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Тюрингия:

Хермсдорф (Max-Hellermann-Straße 15);

Тем временем в ноябре Приемные лагеря в Саксонии и Нижней Саксонии были закрыты. Беженцы предупреждают, что условия в этих лагерях существенно не отличаются, что отпугивает их от поиска альтернативных поселений. Лучше ехать в локацию, куда удобнее добраться.

Какие земли Германии принимают украинцев / Фото Unsplash

В 2024 году помощь Bürgergeld в Германии увеличат

В 2024 году социальная помощь Bürgergeld повысят на 12%. Новые суммы будут следующими:

одинокие лица / одинокие родители – 563 евро (сейчас 502 евро);

в семейной паре на одного партнера – 506 евро (451 евро);

взрослые в заведениях – 451 евро (402 евро);

подростки 14 – 17 лет – 471 евро (420 евро);

дети 6 – 13 лет – 390 евро (348 евро);

дети до 5 лет – 357 евро (318 евро).

Напомним, Bürgergeld предоставляется тем, кто ищет работу. Ее получают как немцы, так и украинцы с временной защитой.

Также Германия в следующем году планирует несколько сократить помощь беженцам. К примеру, право на полноценную социальную помощь переселенцы смогут получить только после трех лет урезанной поддержки. Сейчас на это дают полтора года. ФРГ также уменьшит сумму выплаты на каждого беженца до 7500 евро в год.