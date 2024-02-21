Які землі Німеччини ще приймають українців у лютому: адреси та умови

Німеччина надала тимчасовий захист 1,2 мільйону українців. До країни продовжують їхати тисячі людей, що позначається на ситуації із житлом.

Не всі землі Німеччини мають можливість прийняти українських біженців. Тож куди можуть розподілити новоприбулих у лютому – далі у матеріалі!

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Куди селять новоприбулих біженців?

Більшість біженців прибувають у приймальні пункти, які є таборами для тимчасового проживання. Звідти йде розподіл територією федеральної землі.

У Німеччині дуже важка ситуація з житлом. Ви маєте розраховувати на багато місяців проживання в ангарах, гуртожитках, контейнерах чи спортзалах, необов'язково поблизу великого міста,

– попереджають волонтери uahelp.wiki.

Наголошується, є одна можливість зареєструватися, після цього в іншому місці біженців не приймуть. Люди будуть зобов'язані жити в тій федеральній землі, в якій зареєструються або в яку їх спрямують.

Для переїзду в іншу землю буде потрібен спеціальний дозвіл, який можна отримати тільки з поважних причин: робота або навчання, переїзд до подружжя або неповнолітні діти.

У яких землях Німеччини ще відкриті табори для українців?

У столиці Німеччини та у шести федеральних землях станом на 14 лютого були відкриті такі прийомні пункти для біженців з України:

Берлін:

Tegel (колишній аеропорт) – найбільший пункт первинного прийому. Звідти спрямовують на розселення по всій Німеччині. Територія центру закрита. Всередину можна потрапити спеціальним автобусом. Якщо їхати машиною, потрібно буде залишити її на парковці зовні й заїхати всередину автобусом. Всі дані, включаючи телефонну лінію центру, можна знайти за посиланням.

В аеропорту Tegel приймають українських біженців / Фото Unsplash

Баден-Вюртемберг:

Станом на лютий 2024 року з приймальних пунктів землі Баден-Вюртемберг розподіл іде лише на інші федеральні землі, зокрема в Баварію, Рейнланд-Пфальц і Гессен.

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – центр відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. З січня 2024 року приймає всіх, у тому числі тих, хто їде своїм авто. Автомобіль потрібно паркувати поза приймальним пунктом. У таборі не приймають домашніх тварин, більших за кішку.

(Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – центр відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. З січня 2024 року приймає всіх, у тому числі тих, хто їде своїм авто. Автомобіль потрібно паркувати поза приймальним пунктом. У таборі не приймають домашніх тварин, більших за кішку. Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. Важко дістатися громадським транспортом, машиною можна. Не приймають із великими собаками (понад 35 кг) та собаками бійцівських порід. Усі тварини живуть у розпліднику на території приймального пункту, де господарі їх тричі на день провідують, годують та вигулюють. Разом із господарями в кімнатах вихованців не розміщують.

(Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. Важко дістатися громадським транспортом, машиною можна. Не приймають із великими собаками (понад 35 кг) та собаками бійцівських порід. Усі тварини живуть у розпліднику на території приймального пункту, де господарі їх тричі на день провідують, годують та вигулюють. Разом із господарями в кімнатах вихованців не розміщують. Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. Табір не приймає людей, які потребують медичної допомоги або спеціального догляду; приймають із невеликими тваринами, які мають перебувати з господарями, собак треба буде тримати постійно на повідці.

(Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. Табір не приймає людей, які потребують медичної допомоги або спеціального догляду; приймають із невеликими тваринами, які мають перебувати з господарями, собак треба буде тримати постійно на повідці. Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – табір більше не приймає біженців з України.

Баварія:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – з табору людей розподіляють по Баварії, приймають із невеликими домашніми тваринами.

Гессен:

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – бажано приїжджати до 20:00 у робочі дні. Решту часу теж приймають, але доведеться почекати. Якщо приїхати пізно та без автомобіля, Bahnhofsmission у Франкфурті можуть розмістити на одну ніч.

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрингія:

Гермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Умови у всіх таборах приблизно однакові. Українцям радять їхати туди, куди зручно дістатися. Усі приймальні пункти відкриті у режимі 24/7.

Зауважимо, у 2024 році уряд Німеччини ініціював полегшену процедуру працевлаштування, а також анонсував декілька змін, щодо соціальної допомоги. Закордон 24 вже ознайомився із нововведеннями та розповідає про найважливіші із них.