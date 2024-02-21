Канцелярія президента Польщі повідомила, що Дуда вже підписав відповідний законопроєкт. Раніше документ передбачав, що українські біженці зможуть перебувати на території Польщі до 4 березня. Водночас термін продовжили до 30 червня.

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Президент Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України, який, зокрема, продовжує термін легального перебування українських військових біженців до 30 червня 2024 року,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, наступний етап – початок роботи над "суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону" після 30 червня 2024 року. Це робитимуть у межах рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 2025 року.

Дуда прокоментував протести фермерів

Президент Польщі відреагував на протести польських фермерів, які влаштували блокаду на кордоні. Дуда наголосив, що у всьому винна російська агресія проти України. Президент Польщі також визнав, що дії фермерів – конфлікт інтересів. Однак Дуда висловив сподівання, що його вдасться врегулювати. Президент наголосив, що "в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший".