Не все земли Германии имеют возможность принять украинских беженцев. Поэтому куда могут распределить новоприбывших в феврале – далее в материале!

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Куда селят новоприбывших беженцев?

Большинство беженцев прибывают в приемные пункты, которые являются лагерями для временного проживания. Оттуда идет распределение по территории федеральной земли.

В Германии очень тяжелая ситуация с жильем. Вы должны рассчитывать на много месяцев проживания в ангарах, общежитиях, контейнерах или спортзалах, необязательно вблизи большого города,

– предупреждают волонтеры uahelp.wiki.

Отмечается, есть одна возможность зарегистрироваться, после этого в другом месте беженцев не примут. Люди будут обязаны жить в той федеральной земле, в которой зарегистрируются или куда их направят.

Для переезда в другую землю потребуется специальное разрешение, которое можно получить только по уважительным причинам: работа или учеба, переезд к супругам или несовершеннолетние дети.

В каких землях Германии еще открыты лагеря для украинцев?

В столице Германии и в шести федеральных землях по состоянию на 14 февраля были открыты следующие приемные пункты для беженцев из Украины:

Берлин:

Tegel (бывший аэропорт) – крупнейший пункт первичного приема. Оттуда направляют на расселение по всей Германии. Территория центра закрыта. Внутрь можно попасть специальным автобусом. Если ехать машиной, нужно будет оставить ее на парковке снаружи и заехать внутрь автобусом. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

В аэропорту Tegel принимают украинских беженцев / Фото Unsplash

Баден-Вюртемберг:

По состоянию на февраль 2024 года из приемных пунктов земли Баден-Вюртемберг распределение идет только на другие федеральные земли, в частности в Баварию, Рейнланд-Пфальц и Гессен.

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – центр открыт, но распределяет на другие федеральные земли. С января 2024 года принимает всех, в том числе тех, кто едет своим авто. Автомобиль нужно парковать вне приемного пункта. В лагере не принимают домашних животных, больше кошки.

(Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – центр открыт, но распределяет на другие федеральные земли. С января 2024 года принимает всех, в том числе тех, кто едет своим авто. Автомобиль нужно парковать вне приемного пункта. В лагере не принимают домашних животных, больше кошки. Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – открыт, но распределяет на другие федеральные земли. Трудно добраться общественным транспортом, машиной можно. Не принимают с большими собаками (более 35 кг) и собаками бойцовских пород. Все животные живут в питомнике на территории приемного пункта, где хозяева их трижды в день навещают, кормят и выгуливают. Вместе с хозяевами в комнатах питомцев не размещают.

(Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – открыт, но распределяет на другие федеральные земли. Трудно добраться общественным транспортом, машиной можно. Не принимают с большими собаками (более 35 кг) и собаками бойцовских пород. Все животные живут в питомнике на территории приемного пункта, где хозяева их трижды в день навещают, кормят и выгуливают. Вместе с хозяевами в комнатах питомцев не размещают. Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – открыт, но распределяет на другие федеральные земли. Лагерь не принимает людей, которые нуждаются в медицинской помощи или специального ухода; принимают с небольшими животными, что должны находиться с хозяевами, собак надо будет держать постоянно на поводке.

(Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – открыт, но распределяет на другие федеральные земли. Лагерь не принимает людей, которые нуждаются в медицинской помощи или специального ухода; принимают с небольшими животными, что должны находиться с хозяевами, собак надо будет держать постоянно на поводке. Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – лагерь больше не принимает беженцев из Украины.

Бавария:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – из лагеря людей распределяют по Баварии, принимают с небольшими домашними животными.

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. В остальное время тоже принимают, но придется подождать. Если приехать поздно и без автомобиля, Bahnhofsmission во Франкфурте могут разместить на одну ночь.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрингия:

Гермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Условия во всех лагерях примерно одинаковые. Украинцам советуют ехать туда, куда удобно добраться. Все приемные пункты открыты в режиме 24/7.

Заметим, в 2024 году правительство Германии инициировало облегченную процедуру трудоустройства, а также анонсировал несколько изменений, по социальной помощи. Закордон 24 уже ознакомился с нововведениями и рассказывает о самых важных из них.