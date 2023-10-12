До Польщі стало виїжджати більше українців

Усього кордон в сторону Польщі перетнуло 840,5 тисяч осіб, а в сторону України — 767,1. У той час, коли у липні в Україну в'їхало на 59 тисяч більше, ніж заїхало до Польщі. Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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На думку аналітиків компанії, цю динаміку можна пояснити кількома факторами. Однією з причин є повернення українців після курортного сезону. Така картина спостерігалася й у попередні роки, коли трудові мігранти поверталися в Україну влітку, а потім восени прямували до Польщі, щоб шукати можливості працевлаштування та заробляти.

Важливим моментом є прагнення до возз'єднання сім'ї. Матері, які проживають в Європі, вирішують повернутися в Україну протягом літнього сезону, щоб об'єднатися зі своїми чоловіками.

Ми очікуємо, що взимку приріст українців у Польщі стане більшим, як це і було минулого року. В довоєнні часи десятки тисяч українців виїжджали з Польщі наприкінці серпня, аби підготувати дітей до школи. Таку динаміку ми спостерігаємо і зараз, але меншою мірою через те, що багато дітей виїхали за кордон,

– зазначає директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Крім того, динаміку виїзду посилила повторна загроза блекаутів. Тому кількість людей, які виїжджають з України, може збільшуватися до грудня, як це було торік.

Зростає попит на сезонну роботу

Водночас Польща вже готується до Різдва та Нового року, з чим і відкривається період сезонних робіт. Відбувається активізація європейської промисловості, де традиційно працює багато українців.

За словами рекрутерів, найпопулярніші вакансії, які не потребують ні знання мови, ні додаткових компетенцій пропонують у сфері логістики, e-commerce, виробництві сувенірної продукції та харчовій промисловості.

У середньому, щомісячна заробітна плата на низькокваліфікованих роботах складає 38 – 40 тисяч гривень. А за даними Євростату, середній робочий тиждень у Польщі складає 40,5 годин.

Зверніть увагу: Євростат оприлюднив останні підрахунки щодо українських біженців у країнах Європи. У серпні тимчасовий захист отримала ще понад 41 тисяча осіб. Станом на 31 серпня майже 4,2 мільйона українців отримали статус тимчасового захисту у країнах ЄС.