Однако последние тенденции свидетельствуют о понижении поддержки среди чешского населения. Как изменилось отношение чешского общества к украинским беженцам, исследовало чешское социологическое агентство STEM в сентябре 2023 года.

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Как изменилось отношение чехов к беженцам из Украины

Результаты показали, что поддержка беглецов от войны в Украине со временем не уменьшается, но негативные настроения обостряются.

Было обнаружено, что большинство участников, а именно 79%, имели личные встречи с украинскими беженцами. 43% опрошенных сообщили об ухудшении восприятия украинцев с началом войны, а 18% респондентов выразили негативный опыт при общении с беженцами.

Впрочем, 51% поддерживают дальнейшее пребывание граждан Украины в Чехии, но другие против. В начале войны большинство респондентов (70%) высказывались за то, чтобы Чехия приняла сотни тысяч беглецов от войны.

Впервые с лета 2022 мы видим снижение доли людей, которые поддерживают прием или пребывание украинских беженцев у нас. Слишком рано говорить, это лишь однократное колебание в данных, или реальное изменение,

– отмечает директор исследования STEM Яромир Мазак.

Большинство опрошенных считают, что прибытие украинских беженцев не повлияло на их жизнь. Но четверть считают, что их личное положение ухудшилось. Среди причин негативного отношения следующие:

около 60% считают, что уровень преступности вырос;

наличие мест в детсадах и школах (66%);

снизилась доступность жилья (57%);

доступ к медицинскому обслуживанию и работе ухудшился у двух пятых респондентов. 30% считают, что беженцы оказали негативное влияние на доступность рабочей силы для чешских компаний.

Чехия планирует вернуть украинцев домой

Страна разрабатывает сценарии возвращения граждан Украины домой. И уже известны первые детали. Программа возвращения украинцев предусматривает шестая поправка к закону, известному как Lex Ukrajina.

План Чехии будет рассчитан на возмещение части расходов для беженцев, решивших возвращаться в Украину. Возможную сумму компенсации пока не называют. Эта программа должна покрыть расходы по возвращению на территорию Украины и все необходимые юридические консультации. Сейчас правительство Чехии хочет определиться с максимальным объемом средств, который готовы на это выделять.

Обратите внимание: с целью помощи украинским беженцам, которые ищут убежища в Чехии, была введена программа помощи. Для тех, кто считается уязвимым, доступна возможность обратиться за дополнительной поддержкой. Кто имеет право на особые льготы – по ссылке!