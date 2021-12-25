Інститут ринкових та соціальних досліджень (IBRiS) розпитав жителів Польщу, яку суму вони планують витратити до Різдва. З'ясувалося, що у цьому році люди готові виділити на святкування на 11,2% більше коштів, ніж минулого року.

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Скільки грошей жителі Польщі витратять на свята

За результатами дослідження IBRiS, в середньому сім'я в Польщі цьогоріч витратить на святкову підготовку до Різдва 1 277,30 злотих (приблизно 275,3 євро).

Прогнозовано, що жителі Польщі загалом витратить на новорічно-різдвяні свята майже 19 мільярдів злотих (близько 4 мільярди євро), що на 2 мільярди злотих (або на 0,4 мільярда євро) більше, ніж у попередньому році.

Проте, результати дослідження не означають, що у цьому році жителі Польщі купуватимуть більше. Збільшення прогнозованих сум у чеках викликане здебільшого інфляцією. У цьому році ціни через інфляцію в Польщі зросли на 8%.

Також багато учасників дослідження зізналися, що не бажають сильно витрачатися на ці свята. Майже половина респондентів заявили, що готові виділити з сімейних бюджетів максимум 1 000 злотих (тобто, 215,5 євро).

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