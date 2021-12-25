Институт рыночных и социальных исследований (IBRiS) расспросил жителей Польшу, какую сумму они планируют потратить к Рождеству . Выяснилось, что в этом году люди готовы выделить на празднование на 11,2% больше, чем в прошлом году .

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Сколько денег жители Польши потратят на праздники

По результатам исследования IBRiS, в среднем семья в Польше потратит на праздничную подготовку к Рождеству 1 277,30 злотых (примерно 275,3 евро).

Прогнозируемо, что жители Польши в целом потратят на новогодне-рождественские праздники почти 19 миллиардов злотых (около 4 миллиарда евро), что на 2 миллиарда злотых (или на 0,4 миллиарда евро) больше, чем в прошлом году.

Однако результаты исследования не означают, что в этом году жители Польши будут покупать больше. Увеличение прогнозируемых сумм в чеках вызвано инфляцией. В этом году цены из-за инфляции в Польше выросли на 8%.

Также многие участники исследования признались, что не желают сильно тратиться на эти праздники. Почти половина респондентов заявили, что готовы выделить из семейных бюджетов максимум 1 000 злотых (215,5 евро).