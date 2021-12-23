Обрати подарунки рідним в Польщі буває доволі складно. Якщо існують сумніви, то варто віддати перевагу класичним подарункам. Наприклад, для жінок часто обирають біжутерію, а для чоловіків – запонки чи гаманці.

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Що дарують у Польщі на зимові свята

Традиційні польські смаколики, косметику, виготовлені за давніми технологіями предмети з кераміки, прикраси з бурштину – це короткий список того, що можна привезти чи передати з Польщі для близької людини до новорічно-різдвяних свят.

Безпрограшним варіантом будуть солодощі. Наприклад, у Польщі достатній вибір смачного шоколаду від національних виробників. До солодкого пасуватиме коробка набору чаїв (коштує 80 злотих), меду (90 злотих) або кави.

У Польщі заведено дарувати солодощі на свята / Фото Unsplash

Для тих, хто надає перевагу солоній, а не солодкій їжі, чудовою ідеєю для подарунка буде осципек (oscypek) – твердий копчений сир, який виготовляють з овечого молока. Цей продукт вважається традиційним у гірських районах Польщі, і місцеві жителі ним дуже пишаються. Найкраще купувати такий сир поблизу гір, хоча в міських супермаркетах він теж продається в хорошому асортименті. Часто разом з сиром в ролі подарунка обирають один з найпопулярніших видів ковбаси в Польщі – кабаноси.

Осципек (oscypek) – це польський традиційний твердий копчений сир, який виготовляють з овечого молока / Фото Unsplash

Популярними варіантами подарунків для жінок в Польщі вважають:

засоби для догляду за тілом чи сіль для ванни (80 злотих);

халат зі святковим принтом (200 злотих);

ароматичні свічки (70 злотих);

теплі хатні капці (80 злотих).

Для чоловіків у Польщі намагаються обирати лаконічні подарунки, як-от:

пивна підставка з гравіюванням (100 злотих);

персональний вішак для краваток (70 злотих);

засоби догляду за тілом (50 злотих);

халати (200 злотих);

чашки з веселими принтами (40 злотих);

алкогольні напої.

Також жителі Польщі надзвичайно цінують затишок в домі, тому приємні дрібнички для інтер'єру вітаються. Це можуть бути набори посуду та столового приладдя, подушки, килимки чи скатертини.

Поціновувачам ручної роботи сподобаються вироби з вовни чи шкіри. Найкраще такі речі купувати у гірських регіонах, проте можна знайти й в магазинах міст.

З теплих речей дуже популярними є вироби з флісу з вишитим традиційним узором. Польські дизайнери можуть запропонувати безліч оригінальних варіантів такого одягу.

У Польщі заведено дарувати теплі речі з вовни на свята / Фото Unsplash

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