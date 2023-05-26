В Познані до 3 червня можна безкоштовно отримати продукти: хто має право
Джерело:Yavp.pl
У пункті допомоги Pogotowie Społeczne на вулиці Borówki 4 в місті Познань будуть видавати продуктові набори нужденним. Благодійна акція триватиме з понеділка, 29 травня, по суботу, 3 червня.
Право на отримання цієї допомоги мають громадяни України з номером PESEL UKR незалежно від віку. Вони мають бути зареєстровані через Познань – Контакт центр за номером 61 646 33 44.
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Як реєструватися?
За вказаним номером телефону потрібно зареєструвати до 3-х дорослих членів найближчої родини (наприклад, мама, повнолітня дитина, бабуся). Кожен з них отримає sms із часом та датою візиту.
Дітей до 18 років реєструвати не потрібно – вони отримають пакунки на підставі реєстрації одного з батьків або законного представника.
При отриманні пачки кожен повинен пред'явити оригінал паспорта (для дітей може бути оригінал свідоцтва про народження в разі відсутності паспорта) та PESEL UKR.
Що передбачає продуктовий набір?
Пакет на 1 людину складається з наступних продуктів:
- цукор – 1 кілограм;
- молоко – 1 літр;
- олія – 1 літр;
- макарони – 1 кілограм;
- джем (варення) – 0,3 кілограма.
Якщо за продуктовою допомогою звертається мама з двома неповнолітніми дітьми, то вона отримає 3-кратний набір продуктів: 3 кілограми цукру, 3 літри молока, 3 літри олії, 3 кілограм макаронів та 0,9 кілограма джему.
Охочих просять приносити власні пакети чи сумки.
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