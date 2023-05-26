В Познані до 3 червня можна безкоштовно отримати продукти: хто має право

За вказаним номером телефону потрібно зареєструвати до 3-х дорослих членів найближчої родини (наприклад, мама, повнолітня дитина, бабуся). Кожен з них отримає sms із часом та датою візиту. Дітей до 18 років реєструвати не потрібно – вони отримають пакунки на підставі реєстрації одного з батьків або законного представника. При отриманні пачки кожен повинен пред'явити оригінал паспорта (для дітей може бути оригінал свідоцтва про народження в разі відсутності паспорта) та PESEL UKR.

Увага! З 29 травня по 03 червня допомогу можна отримати тільки один раз.

Що передбачає продуктовий набір?

Пакет на 1 людину складається з наступних продуктів:

цукор – 1 кілограм;

молоко – 1 літр;

олія – 1 літр;

макарони – 1 кілограм;

джем (варення) – 0,3 кілограма.

Якщо за продуктовою допомогою звертається мама з двома неповнолітніми дітьми, то вона отримає 3-кратний набір продуктів: 3 кілограми цукру, 3 літри молока, 3 літри олії, 3 кілограм макаронів та 0,9 кілограма джему.

Охочих просять приносити власні пакети чи сумки.

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