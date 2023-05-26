Право на получение этой помощи имеют граждане Украины с номером PESEL UKR независимо от возраста. Они должны быть зарегистрированы через Познань – Контактный центр по номеру 61 646 33 44.
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Как регистрироваться?
По указанному номеру телефона нужно зарегистрировать до 3 взрослых членов ближайшей семьи (например, мама, совершеннолетний ребенок, бабушка). Каждый из них получит SMS со временем и датой визита.
Детей до 18 лет регистрировать не нужно – они получат свертки на основании регистрации одного из родителей или законного представителя.
При получении пачки каждый должен предъявить оригинал паспорта (для детей может быть оригинал свидетельства о рождении при отсутствии паспорта) и PESEL UKR.
Что подразумевает продуктовый набор?
Пакет на 1 человека состоит из следующих продуктов:
- сахар – 1 килограмм;
- молоко – 1 литр;
- масло – 1 литр;
- макароны – 1 килограмм;
- джем (варенье) – 0,3 килограмма.
Если за продуктовой помощью обращается мама с двумя несовершеннолетними детьми, то она получит 3-кратный набор продуктов: 3 килограмма сахара, 3 литра молока, 3 литра масла, 3 килограмма макарон и 0,9 килограмма джема.
Желающих просят приносить собственные пакеты или сумки.
Как продлить легальное пребывание украинцам в Польше?
Власти Польши планируют отменить состояние эпидемической угрозы с 1 июля. Это означает, что визы и виды на жительство иностранцев автоматически не будут продолжаться.
Эксперты Миграционной платформы EWL объяснили, что делать тем гражданам Украины, которые приехали в Польшу в полномасштабное вторжение и находятся в стране по просроченным документам.