В пункті "Gdańsk Pomaga Ukrainie" почали надавати послугу так званого віртуального адміністратора. Це стало можливо завдяки співпраці між Fundacja Gdańska та Департаментом адміністративних послуг Львівської міської ради.
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Українцям, які проживають у Гданську, потрібно вирішувати різні офіційні справи, а в Інтернеті є багато оголошень про платну допомогу. Тому ми створюємо такий офіційний офіс, де кожен українець зможе безплатно скористатися допомогою чиновника та консультанта на батьківщині,
– зазначила Йоанна Лукас, координаторка віртуального адміністратора.
Як користуватися віртуальним адміністратором?
Спершу потрібно зателефонувати на номер "Gdańsk Pomaga Ukrainie" – 500 218 337 з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00. Далі працівник інфолінії домовиться про консультацію громадянина України з посадовою особою українського ЦНАПу (Центру надання адміністративних послуг), вказавши місто, якого стосується справа, та тип справи, що розглядається.
Запланована розмова-консультація відбуватиметься в режимі онлайн з приміщення пункту "Gdańsk Pomaga Ukrainie". Заявник, зможе зв'язатися з посадовою особою з конкретного міста України.
Які консультації можна отримати?
Посадовці в Україні надаватимуть консультації та допомогу українцям у Гданську в оформленні й онлайн-подачі документів з понад 500 різних питань. Серед них:
- оформлення паспорта в Україні,
- питання, пов'язані з нерухомістю в Україні,
- дитячі виплати,
- отримання втрачених документів (дипломи, сертифікати, нотаріальні документи та інші).
Зазначається, що проєкт "Віртуальний адміністратор" здійснюється Fundacja Gdańska за фінансової підтримки ЮНІСЕФ.