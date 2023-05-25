Українцям, які проживають у Гданську, потрібно вирішувати різні офіційні справи, а в Інтернеті є багато оголошень про платну допомогу. Тому ми створюємо такий офіційний офіс, де кожен українець зможе безплатно скористатися допомогою чиновника та консультанта на батьківщині,

– зазначила Йоанна Лукас, координаторка віртуального адміністратора.

Як користуватися віртуальним адміністратором?

Спершу потрібно зателефонувати на номер "Gdańsk Pomaga Ukrainie" – 500 218 337 з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00. Далі працівник інфолінії домовиться про консультацію громадянина України з посадовою особою українського ЦНАПу (Центру надання адміністративних послуг), вказавши місто, якого стосується справа, та тип справи, що розглядається.

Запланована розмова-консультація відбуватиметься в режимі онлайн з приміщення пункту "Gdańsk Pomaga Ukrainie". Заявник, зможе зв'язатися з посадовою особою з конкретного міста України.

Які консультації можна отримати?

Посадовці в Україні надаватимуть консультації та допомогу українцям у Гданську в оформленні й онлайн-подачі документів з понад 500 різних питань. Серед них: