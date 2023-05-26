Право на отримання цієї допомоги мають громадяни України з номером PESEL UKR незалежно від віку. Вони мають бути зареєстровані через Познань – Контакт центр за номером 61 646 33 44.

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Як реєструватися?

За вказаним номером телефону потрібно зареєструвати до 3-х дорослих членів найближчої родини (наприклад, мама, повнолітня дитина, бабуся). Кожен з них отримає sms із часом та датою візиту.

Дітей до 18 років реєструвати не потрібно – вони отримають пакунки на підставі реєстрації одного з батьків або законного представника.

При отриманні пачки кожен повинен пред'явити оригінал паспорта (для дітей може бути оригінал свідоцтва про народження в разі відсутності паспорта) та PESEL UKR.

Що передбачає продуктовий набір?

Пакет на 1 людину складається з наступних продуктів:

  • цукор – 1 кілограм;
  • молоко – 1 літр;
  • олія – 1 літр;
  • макарони – 1 кілограм;
  • джем (варення) – 0,3 кілограма.

Якщо за продуктовою допомогою звертається мама з двома неповнолітніми дітьми, то вона отримає 3-кратний набір продуктів: 3 кілограми цукру, 3 літри молока, 3 літри олії, 3 кілограм макаронів та 0,9 кілограма джему.

Охочих просять приносити власні пакети чи сумки.

Як продовжити легальне перебування українцям у Польщі?

Влада Польщі планує скасувати стан епідемічної загрози з 1 липня. Це означає, що візи та посвідки на проживання іноземців автоматично більше не продовжуватимуться.

Експерти Міграційної платформи EWL пояснили, що робити тим громадянам України, які приїхали до Польщі до повномасштабного вторгнення і перебувають у країні за протермінованими документами.