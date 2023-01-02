Cyprus Airways пропонує безкоштовні квитки: як отримати

Авіакомпанія Cyprus Airways запустила новорічну акцію. Вона роздає безплатні квитки своїм пасажирам.

Безплатні квитки від Cyprus Airways

Отримати квитки зможуть пасажири, що планують переліт рейсами авіакомпанії під час свят. Учасниками розіграшу вони стають автоматично.

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Цією акцією ми хочемо подякувати нашим клієнтам за їх підтримку у 2022 році. Без них ми б не досягли таких чудових результатів,

– коментує виконавчий директор авіакомпанії Пол Сієс.

Святковий розіграш триватиме протягом новорічно-різдвяного періоду до 7 січня 2023 року. Протягом цього часу буде розіграно 50 квитків на рейси в обидві сторони.

Кіпрська авіакомпанія виконує рейси на двох літаках Airbus A320 на 18 напрямків. Зимові напрямки з Ларнаки – Афіни, Бейрут, Тель-Авів, Єреван, Париж і Рим, літні напрямки – Базель, Цюрих, Мілан-Бергамо, Прагу, Санторіні, Скіатос, Родос, Іракліон і Каїр.

Як отримати

Люди, які будуть подорожувати на борту літаків авіакомпанії Cyprus Airways у святковий період до 7 січня включно, автоматично стануть учасниками розіграшу безкоштовних авіаквитків. Це буде можливо на основі номерів їх місць.

В цілому компанія планує подарувати 50 квитків на рейси туди-назад. Зазначається, що безкоштовні квитки можна буде використати на будь-яких рейсах авіакомпанії протягом наступного 2023 року.

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