Бесплатные билеты от Cyprus Airways

Получить билеты смогут пассажиры, планирующие перелет рейсами авиакомпании в праздники. Участниками розыгрыша они становятся автоматически.

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Этой акцией мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку в 2022 году. Без них мы бы не добились таких замечательных результатов,

– комментирует исполнительный директор авиакомпании Пол Сиес.

Праздничный розыгрыш продлится в течение новогодне-рождественского периода до 7 января 2023 года. За это время будет разыграно 50 билетов на рейсы в обе стороны.

Кипрская авиакомпания выполняет рейсы на двух самолетах Airbus A320 на 18 направлений. Зимние направления из Ларнаки – Афины, Бейрут, Тель-Авив, Ереван, Париж и Рим, летние направления – Базель, Цюрих, Милан-Бергамо, Прагу, Санторини, Скиатос, Родос, Ираклион и Каир.

Как получить

Люди, путешествующие на борту самолетов авиакомпании Cyprus Airways в праздничный период до 7 января включительно, автоматически станут участниками розыгрыша бесплатных авиабилетов. Это возможно на основе номеров их мест.

В общей сложности компания планирует подарить 50 билетов на рейсы туда-обратно. Отмечается, что бесплатные билеты можно использовать на любых рейсах авиакомпании в течение следующего 2023 года.

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Отмечается, что со скидкой можно купить билеты только на рейсы экономкласса.