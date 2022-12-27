Квитки до Фінляндії зі знижкою 95% для українців
Так, фінська авіакомпанія Finnair надає знижку 95% для українців, які летять до Фінляндії. Пропозицією можна скористатися до 28 лютого 2023 року. Розповідаємо, як і де скористатися пропозицією.
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Finnair проявляє солідарність з українцями та надає можливість біженцям полетіти до Гельсінкі з Польщі, Угорщини й Чехії, придбавши авіаквитки зі знижкою у 95%.
Літаки відлітатимуть з аеропортів наступних міст:
- Варшави;
- Кракова;
- Будапешта;
- Праги.
Як придбати квитки зі знижкою?
Перейдіть на офіційний сайт finnair.com, вкажіть місто відльоту, пункт призначення та введіть промокод UKRAINE95.
Зазначається, що зі знижкою можна придбати квитки лише на рейси економкласу. Наприклад, квиток з Польщі, який коштує 633 злотих (5 380 гривень), зі знижкою обійдеться у 115 злотих (977 гривень).
Для перельоту до Фінляндії достатньо мати внутрішній паспорт громадянина України, а для дітей – свідоцтво про народження. Якщо у вас біометричний закордонний паспорт, можна скористатися ним.