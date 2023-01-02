Безплатні квитки від Cyprus Airways

Отримати квитки зможуть пасажири, що планують переліт рейсами авіакомпанії під час свят. Учасниками розіграшу вони стають автоматично.

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Цією акцією ми хочемо подякувати нашим клієнтам за їх підтримку у 2022 році. Без них ми б не досягли таких чудових результатів,

– коментує виконавчий директор авіакомпанії Пол Сієс.

Святковий розіграш триватиме протягом новорічно-різдвяного періоду до 7 січня 2023 року. Протягом цього часу буде розіграно 50 квитків на рейси в обидві сторони.

Кіпрська авіакомпанія виконує рейси на двох літаках Airbus A320 на 18 напрямків. Зимові напрямки з Ларнаки – Афіни, Бейрут, Тель-Авів, Єреван, Париж і Рим, літні напрямки – Базель, Цюрих, Мілан-Бергамо, Прагу, Санторіні, Скіатос, Родос, Іракліон і Каїр.

Як отримати

Люди, які будуть подорожувати на борту літаків авіакомпанії Cyprus Airways у святковий період до 7 січня включно, автоматично стануть учасниками розіграшу безкоштовних авіаквитків. Це буде можливо на основі номерів їх місць.

В цілому компанія планує подарувати 50 квитків на рейси туди-назад. Зазначається, що безкоштовні квитки можна буде використати на будь-яких рейсах авіакомпанії протягом наступного 2023 року.

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