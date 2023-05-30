Безкоштовна юридична допомога для українців у Польщі: де отримати
Джерело:Мінреінтеграції
Українці в Польщі, які отримали тимчасовий захист, мають право на юридичну допомогу. Отримати консультації шукачі притулку можуть безкоштовно.
Отримати таку допомогу можна в наступних організаціях:
- Координаційний Центр Юридичної Допомоги
Адреса: ul. Towarowa 25A, 00-869 Warszawa.
Контакти: +48 800 088 544, prawnicy.ukrainie@kirp.pl. Гаряча лінія працює з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 19:00.
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Центр надає безплатну юридичну допомогу особам, змушеним покинути свої країни та шукати захисту у Польщі через війни й переслідування.
- Фонд справедливості при Міністерстві юстиції Польщі
Адреса: Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa.
Контакти: +48 222 309 900, funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl.
Надає невідкладну та безкоштовну допомогу жертвам злочинів, свідкам та їхнім родичам, зокрема жертвам збройної агресії в Україні. Консультації надаються цілодобово англійською й українською мовами.
- Пункти допомоги для шукачів притулку
Тут надається безкоштовна юридична, психологічна та медична допомога. Доступна за посиланням пошукова система дозволить обрати найближчий до вас пункт.
- Юристи для України
Фейсбук-група об'єднує громадян України, які потребують юридичної допомоги, та польських юристів, готових надати її безплатно.
Де українцям отримати безкоштовну юридичну допомогу у Польщі / Фото UnSplash
- Юридичний портал для шукачів притулку з України
Тут українці можуть отримати інформацію щодо найпоширеніших запитань: перетину кордону, легалізації перебування, законодавчих змін, що стосуються українців та їх перебування у Польщі.
Гданськ дозволив українцям вирішувати офіційні справи онлайн
Громадяни України, які перебувають у Гданську, зможуть вирішувати різні офіційні справи в Україні в режимі онлайн. Зробити це можна буде, підключившись онлайн до чиновників зі Львова.
В пункті "Gdańsk Pomaga Ukrainie" почали надавати послугу так званого віртуального адміністратора. Це стало можливо завдяки співпраці між Fundacja Gdańska та Департаментом адміністративних послуг Львівської міської ради.