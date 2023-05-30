Отримати таку допомогу можна в наступних організаціях:

Координаційний Центр Юридичної Допомоги

Адреса: ul. Towarowa 25A, 00-869 Warszawa.

Контакти: +48 800 088 544, prawnicy.ukrainie@kirp.pl. Гаряча лінія працює з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 19:00.

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Центр надає безплатну юридичну допомогу особам, змушеним покинути свої країни та шукати захисту у Польщі через війни й переслідування.

Фонд справедливості при Міністерстві юстиції Польщі

Адреса: Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa.

Контакти: +48 222 309 900, funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl.

Надає невідкладну та безкоштовну допомогу жертвам злочинів, свідкам та їхнім родичам, зокрема жертвам збройної агресії в Україні. Консультації надаються цілодобово англійською й українською мовами.

Пункти допомоги для шукачів притулку

Тут надається безкоштовна юридична, психологічна та медична допомога. Доступна за посиланням пошукова система дозволить обрати найближчий до вас пункт.

Юристи для України

Фейсбук-група об'єднує громадян України, які потребують юридичної допомоги, та польських юристів, готових надати її безплатно.

Де українцям отримати безкоштовну юридичну допомогу у Польщі​ / Фото UnSplash

Юридичний портал для шукачів притулку з України

Тут українці можуть отримати інформацію щодо найпоширеніших запитань: перетину кордону, легалізації перебування, законодавчих змін, що стосуються українців та їх перебування у Польщі.

Наразі в Польщі налічується понад 1500 пунктів юридичної допомоги. Звернутися туди можуть як громадяни Польщі, так і іноземці, які проживають на території країни. Обрати пункт у потрібному місці можна за посиланням.

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