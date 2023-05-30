Получить такую помощь можно в следующих организациях:
- Координационный Центр Юридической помощи
Адрес: ul. Towarowa 25A, 00-869 Warszawa.
Контакты: +48 800 088 544, prawnicy.ukrainie@kirp.pl. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.
Читайте также Документы на проживание в Польше больше не будут продолжаться автоматически: что делать украинцам
Центр оказывает бесплатную юридическую помощь лицам, вынужденным покинуть свои страны и искать защиты в Польше из-за войн и преследований.
- Фонд справедливости при Министерстве юстиции Польши
Адрес: Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa.
Контакты: +48 222 309 900, funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl.
Оказывает неотложную и бесплатную помощь жертвам преступлений, свидетелям и их родственникам, в частности, жертвам вооруженной агрессии в Украине. Консультации предоставляются круглосуточно на английском и украинском языках.
- Пункты помощи для соискателей убежища
Здесь предоставляется бесплатная юридическая, психологическая и медицинская помощь. Доступная по ссылке поисковая система позволит выбрать ближайший к вам пункт.
- Юристы для Украины
Фейсбук-группа объединяет граждан Украины, нуждающихся в юридической помощи, и польских юристов, готовых предоставить ее бесплатно.
Где украинцам получить бесплатную юридическую помощь в Польше / Фото UnSplash
- Юридический портал для соискателей убежища из Украины
Здесь украинцы могут получить информацию о самых распространенных вопросах: пересечении границы, легализации пребывания, законодательных изменений, касающихся украинцев и их пребывания в Польше.
Гданьск разрешил украинцам решать официальные дела онлайн
Граждане Украины, которые находятся в Гданьске, смогут решать разные официальные дела в Украине в режиме онлайн. Сделать это можно будет, подключившись онлайн к чиновникам из Львова.
В пункте "Gdansk Pomaga Ukrainie" начали предоставлять услугу так называемого виртуального администратора. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Fundacja Gdańska и Департаментом административных услуг Львовского городского совета.