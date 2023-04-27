У Берліні продовжили роботу центру для переселенців: з чим пов'язане таке рішення
Джерело:DW
Українців, які рятуються від російської агресії у Німеччині, будуть приймати у колишньому аеропорту "Тегель" довше, ніж планувалося. Цей термін продовжили щонайменше до кінця вересня.
У Берліні продовжили роботу центру для переселенців у аеропорту "Тегель"
"Тегель" функціонував як тимчасовий шелтер та місце реєстрації переселенців з початку повномасштабного російського вторгнення. Там можна було залишитись на три дні й більше, якщо люди не знайшли собі іншого житла.
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Раніше німецький уряд планував, що табір у "Тегелі" буде працювати до 30 червня. Але зараз є перспектива продовжити його роботу навіть до кінця року. Також це рішення стосується використання пункту тимчасового розміщення переселенців на території термінала С.
Чому так?
Мер Берліна Франциска Гіффай пояснює, що через серйозний брак місць для проживання та квартир у німецькій столиці від використання колишнього аеропорту "Тегель" наразі не можна відмовитися.
Зараз там мешкає близько трьох тисяч людей. З них 2 600 переселенців уже довше, ніж заплановані три дні, а деякі люди – навіть місяці. Чиновниця визнає, що таке рішення не можна назвати оптимальним.
З листопада 2020 року "Тегель" більше не функціонує як чинний аеропорт.
На Кіпрі з готелів виселять 3 000 українців
Влада Кіпру проінформувала 3 000 українських біженців, які живуть у місцевих готелях, що з 31 травня їх виселятимуть із житла. Все на тлі початку курортного сезону.
Такі дії передбачено рішенням, прийнятим у лютому минулого року. Де тепер житимуть виселені українці – невідомо. Це рішення також передбачає, що українські біженці, які прибудуть на острів з 1 березня 2023 року, можуть проживати в готелі до шести місяців.