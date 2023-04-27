В Берлине продолжили работу центра для переселенцев в аэропорту "Тегель"

Тегель функционировал как временный шелтер и место регистрации переселенцев с начала полномасштабного российского вторжения. Там можно было остаться на три дня и больше, если люди не нашли другого жилья.

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Ранее немецкое правительство планировало, что лагерь в "Тегеле" будет работать до 30 июня. Но сейчас есть перспектива продлить его работу даже до конца года. Также это решение относится к использованию пункта временного размещения переселенцев на территории терминала С.

Почему так?