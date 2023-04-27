У Берліні продовжили роботу центру для переселенців у аеропорту "Тегель"

"Тегель" функціонував як тимчасовий шелтер та місце реєстрації переселенців з початку повномасштабного російського вторгнення. Там можна було залишитись на три дні й більше, якщо люди не знайшли собі іншого житла.

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Раніше німецький уряд планував, що табір у "Тегелі" буде працювати до 30 червня. Але зараз є перспектива продовжити його роботу навіть до кінця року. Також це рішення стосується використання пункту тимчасового розміщення переселенців на території термінала С.

Чому так?