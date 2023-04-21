Румунія обмежить виплати допомоги українцям

Українці, які рятуються від війни у Румунії, отримуватимуть допомогу 4 місяці поспіль, а не щомісяця, як раніше за програмою 50\20. Про це заявив речник уряду Дан Чербунару.

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За словами Чербунару, прийнята в середу постанова "встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року". Їх виплатять на харчування та проживання на території країни.

У разі забезпечення проживання, встановленого повітовими радами, "фіксовані суми на харчування та проживання будуть виплачуватися підрозділом, який надає житло".

Водночас грошову допомогу отримають не всі.

Гроші виплачуватимуть тільки за умови, якщо переселенці нададуть підтвердження працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів,

– пояснив Дан Чербунару.

Чербунару наголосив, що у такий спосіб стимулюється інтеграція. Він також додав, що приблизно 110 тисяч українців залишилися в Румунії, з яких 5 007 мають роботу в країні.

Передбачається, що українці, які працевлаштуються і запишуть своїх дітей до румунських шкіл, отримають 2000 леїв (400 євро) на сім'ю до кінця 2023 року.

Для чого ці зміни Румунії?

Уряд Румунії змінив систему, тому що це було затратно для держави. Наприклад, 2-кімнатна квартира за 300 євро, в якій приймали 4 біженців, приносила власнику 1 000 євро завдяки цій програмі "50/20", а вілла за розміщення 16 осіб обходилася державі в 5 000 євро на місяць.