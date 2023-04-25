На Кіпрі з готелів виселять 3 000 українських біженців

Такі дії передбачено рішенням, прийнятим у лютому минулого року. Де тепер житимуть виселені українці – невідомо.

Читайте також Румунія з 1 травня обмежить виплати допомоги українським біженцям

Це рішення також передбачає, що українські біженці, які прибудуть на острів з 1 березня 2023 року, можуть проживати в готелі до шести місяців.

До слова, готелі, які продовжуватимуть приймати біженців з України після 1 червня, відбиратимуть через тендер, оголошений Міністерством туризму.

Що тепер робити українцям

Після виселення з готелів українці можуть звернутися до Служби управління пільгами заступника міністра соціального забезпечення та подати заяву на субсидію для оренди житла.

За інформацією видання, компетентні органи вже реалізують план із пошуку роботи для працездатних українських біженців.

Також українців вже поінформували про їхнє право звернутися до служб зайнятості та отримати роботу. З ініціативи заступника міністра туризму запланована зустріч з роботодавцями туристичної галузі, щоб обговорити працевлаштування українців.

Зауважте: за даними статистичного агентства ЄС Євростату, на Кіпрі була зареєстрована найбільша частка українських біженців, які отримали статус тимчасового захисту, щодо населення країни в ЄС. На Кіпрі на 1 000 жителів зафіксовано 1,1 українця зі статусом тимчасового захисту.